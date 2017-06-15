Каждый шестой школьник, который хочет учиться за границей, планирует вернуться в Латвию

Каждый шестой школьник, который хочет эмигрировать из-за учебы, готов вернуться в Латвию сразу после окончания получения образования. Таковы результаты исследования факультета социальных наук Латвийского университета, сообщает агентство ЛЕТА.

Результаты исследования свидетельствуют о позитивном представлении подростков о том, что в Латвии есть возможности как для получения образования, так и для работы, а также о том, как оцениваются полученные за рубежом образование и знания.

25% отпрошенных подростков Риги выразили интерес к образованию или работе за рубежом сразу после окончания школы, 20% молодых людей искали информацию о предложениях за рубежом, а 10% уже связались с потенциальным работодателем или образовательным учреждением за границей. При этом каждый шестой школьник, планирующий эмигрировать после окончания школы, не хочет возвращаться в Латвию.

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В качестве причин, влияющих на то, что подростки остаются в стране, указаны патриотизм, сила традиций и чувство пренадлежности к Латвии. В свою очередь в качестве факторов, влияющих на эмиграцию, школьники назывли возможности трудоустройства и качество образования в Латвии.

В опросе приняли участие 512 двенадцатиклассников рижских школ и учеников 3 и 4 курсов профессиональных технических школ.