Сенат США одобрил расширение санкций против России

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Agnese Gulbe / LETA

Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил законопроект по расширению санкций против России, передает РИА Новости.

Накануне сенаторы от Республиканской и Демократической партий согласовали ужесточение санкций против России, которые должны стать ответом на предполагаемое вмешательство Москвы в выборы в США и ее активность на Ближнем Востоке.

Теперь законопроект рассмотрят в палате представителей Конгресса, после чего, если его утвердят, документ отправится на подпись президенту.

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Документ предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора - до 30 дней.

Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава Минфина США должен представить в конгресс доклад о возможных последствиях распространения санкций на суверенный долг России.

Отметим, что в Кремле уже отреагировали на законопроект, заявив, что Россия не хочет нового санкционного противостояния.

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