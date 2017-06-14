Ребенка, сброшенного с десятого этажа горящего здания в Лондоне, поймал прохожий

В результате пожара в одном из высотных зданий Лондона погибли не менее 12 человек, сообщила в среду, 14 июня, городская полиция. Она предупредила, что число погибших может увеличиться. Кроме того, по уточненным данным, 79 человек получили ожоги различной степени тяжести и пострадали от отравления угарным газом, 18 из них находятся в критическом состоянии.
Находившаяся рядом с местом происшествия Самира Ламрани заявила изданию Huffington Post, что видела, как мать в панике сбросила своего ребенка с девятого или десятого этажа горящего здания. Малыша в последний момент поймал случайный прохожий, сообщает Postimees.ee.
«Женщина кричала и махала руками. Она пыталась дать понять, что собирается сбросить ребенка. Она укутала ребенка в простынь или одеяло и сбросила его», - рассказала Самира.
«Из толпы выбежал мужчина, который в самый последний момент его поймал», - отметила она.
Еще по этой теме