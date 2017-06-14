Ребенка, сброшенного с десятого этажа горящего здания в Лондоне, поймал прохожий

В результате пожара в одном из высотных зданий Лондона погибли не менее 12 человек, сообщила в среду, 14 июня, городская полиция. Она предупредила, что число погибших может увеличиться. Кроме того, по уточненным данным, 79 человек получили ожоги различной степени тяжести и пострадали от отравления угарным газом, 18 из них находятся в критическом состоянии.

Находившаяся рядом с местом происшествия Самира Ламрани заявила изданию Huffington Post, что видела, как мать в панике сбросила своего ребенка с девятого или десятого этажа горящего здания. Малыша в последний момент поймал случайный прохожий, сообщает Postimees.ee.

«Женщина кричала и махала руками. Она пыталась дать понять, что собирается сбросить ребенка. Она укутала ребенка в простынь или одеяло и сбросила его», - рассказала Самира.

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«Из толпы выбежал мужчина, который в самый последний момент его поймал», - отметила она.





































































Aizvērt В Лондоне огонь охватил 27-этажное здание Grenfell Tower AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix







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