СМИ: Трамп находится под следствием

Дональд Трамп находится под следствием за возможное препятствование правосудию. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на слова американских чиновников.

Расследование против главы государства начал спецсоветник по расследованию возможных связей избирательного штаба президента с Россией во время выборов 2016 Роберт Мюллер.

Пять собеседников издания отметили, что директор национальной разведки Дэниел Коутс, председатель Агентства национальной безопасности (АНБ) Майк Роджерс, а также экс-заместитель руководителя АНБ Ричард Леджетт согласились дать показания детективам Мюллера в этом деле.

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Отмечается, что расследование относительно препятствования правосудию Трампом началось через несколько дней после того, как он уволил директора ФБР Джеймса Коми.

Напомним, ранее сообщалось, что против Трампа подали иск более 190 конгрессменов.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Special counsel is investigating Trump for possible obstruction of justice, officials say

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