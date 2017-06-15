В Сомали исламисты убили 17 человек и захватили заложников

В столице Сомали – Могадишо – боевики в среду, 14 июня, подорвали автомобиль у входа в отель Posh Treats, после чего ворвались в расположенный неподалеку ресторан Pizza House, где захватили заложников.

Двойное нападение повлекло за собой большое количество жертв. Так, агентство AP сообщает минимум о 18 погибших и 26 раненых. dpa передает, что 12 человек были убиты и 30 пострадали. Среди жертв есть иностранцы, в частности – один сириец.

Двое из нападавших были застрелены полицией, 10 заложников удалось вывести из здания. Внутри ресторана находятся еще пять террористов. Они отключили электричество, чтобы затруднить спецназу штурм помещения. Число остающихся внутри посетителей уточняется.

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Ответственность за нападения взяла на себя исламисткая группировка Аш-Шабаб.

Напомним, в апреле стало известно, что США спустя четверть века направят военных в Сомали для борьбы с группировкой Аш-Шабаб.

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