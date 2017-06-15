Большинство шотландцев против нового референдума о независимости

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/ScanPix

Около 60 процентов шотландцев выступают против нового референдума о независимости. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные изданием The Daily Record в четверг, 15 июня.

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По информации издания, треть из тех, кто в 2014 году голосовал за выход Шотландии из состава Великобритании, выступают теперь против нового плебисцита. Отмечается также уменьшение числа сторонников независимости: если три года назад за отделение отдали свои голоса 44,7 процента, то теперь это готовы сделать 43 процента.

Более трети опрошенных считают, что первый министр Шотландии Никола Стёрджен, активно выступающая за референдум, должна уйти в отставку.

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Шотландская национальная партия (SNP), которую возглавляет Стёрджен, потерпела поражение на выборах в парламент Великобритании 8 июня 2017 года, потеряв 21 место из 56. Как свидетельствуют данные опроса, произошло это отчасти из-за того, что националисты слишком увлеклись идеей нового референдума о независимости вместо того, чтобы уделять внимание управлению регионом. Стёрджен назвала результаты голосования серьезным ударом и объявила, что временно приостанавливает подготовку к плебисциту.

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