Эстония откроет первое в мире виртуальное посольство

Эстония откроет в Люксембурге первое в мире виртуальное посольство. Соответствующее соглашение заключили правительства стран, которое подпишут премьеры 20 июня.

«Соглашение позволит открыть первое в мире виртуальное посольство, где государство будет хранить критически важные данные и услуги вне своей территории при условии, что данным и серверам в центре данных будет обеспечен иммунитет», - заявили в эстонском правительстве.

Основной целью виртуального посольства будет создание дигитальной преемственности государства: возможности в случае необходимости воспользоваться или восстановить данные с помощью хранящихся за рубежом версий.

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Отмечается, что

у виртуального посольства в юридическом плане будут те же права, что и у физического посольства.

Решение об открытии посольство именно в Люксембурге объясняется тем, что там находятся дата-центры высокой надежности, соответствующие стандартам НАТО.

Помимо этого, критически важные данные необходимо хранить на достаточном географическом расстоянии от оригинальных серверов. Правительство Люксембурга готово предоставить данным эстонского государства необходимые дипломатические привилегии и защиту.