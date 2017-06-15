 

Фото: REUTERS/Scanpix

На востоке Китая из-за взрыва возле ворот детского сада семь человек погибли, 59 ранены. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Взрыв произошел около 16.50 по местному времени в городе Сюйчжоу уезда Фэн.

«По состоянию на 19.45 по местному времени

в результате взрыва 66 человек пострадали,

из них два человека погибли на месте, пять скончались после госпитализации, еще девять человек тяжело ранены», - говорится в сообщении телеканала.

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Ранее сообщалось, что в городе Синьминь (северо-запад Китая) в результате мощного взрыва погибли семь человек, еще 94 пострадали.


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