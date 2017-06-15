Жертвами пожара в Лондоне стали уже 17 человек. Борьба с огнем еще не окончена

Полиция Лондона официально подтвердила гибель 17 человек во время сильного пожара, охватившего накануне 24-этажный жилой дом. Эта цифра не окончательная и может еще возрасти.

По данным BBC, 37 человек находятся в больницах, 17 из них - в критическом состоянии. Десятки людей числятся пропавшими без вести. При этом пожарные убеждены, что никто из тех, кто числится сегодня в пропавших без вести, не выжил.

Как сообщает The Daily Mail,

пожарные полагают, что в ходе поисковых работ количество жертв превысит 100 человек.

По данным издания, в момент возгорания в здании находилось до 600 человек.

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Депутат британского парламента от партии лейбористов Дэвид Лэмми прогнозирует, что количество погибших возрастет до нескольких сотен человек. Он называет эту трагедию «корпоративным убийством» и требует арестовать виновных, передает NEWSru Israel.













































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Дэни Коттон, глава противопожарной службы Лондона, отмечает, что поиски погибших на верхних этажах сгоревшего здания пока не проводятся - здание все еще продолжает гореть спустя сутки после начала пожара, и может обрушиться, что приведет к новым жертвам.

В лондонской полиции сообщили об отсутствии данных, указывающих на то, что пожар произошел в результате теракта.

Полное расследование, по словам Коттон, займет не менее нескольких недель. Ранее The Daily Mail писала, что причиной пожара могла стать неисправная бытовая техника. К тщательному расследованию ЧП призвала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.















































Aizvērt Жители помогают одеждой и едой пострадавшим в пожаре в Лондоне AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix







15 июня она посетила место трагедии и отметила, что министров неоднократно предупреждали об опасности возгорания пластиковых облицовочных материалов этого здания, которое способно при пожаре «обратиться в сущий ад», однако те игнорировали рекомендации экспертов.





































































Aizvērt В Лондоне огонь охватил 27-этажное здание Grenfell Tower AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix







В частности, в конце 90-х годов прошлого столетия МВД получило отчет, в котором противопожарная служба сообщала, что конструкции здания не соответствуют основным стандартам, и в резкой форме предупреждала об опасности масштабного пожара, но никаких действий предпринято не было.

BBC передает, что облицовку здания произвела в 2015 году строительная фирма Rydon во время ремонта.

Подобная облицовка использовалась в высотных зданиях, пострадавших от пожаров во Франции, ОАЭ и Австралии,

утверждает корреспондент. Между тем в самой Rydon свою вину отрицают. Там заявили, что все работы были проведены в соответствии со «всеми правилами пожарной безопасности».

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