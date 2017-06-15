Германия и Австрия против новых санкций США

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн раскритиковали ужесточение санкций Сената США против России. Об этом сказано в их заявлении.

Накануне Сенат США единогласно одобрил законопроект о введении нового пакета санкций против России, которые в том числе касаются Северного потока 2.

"Политические санкции не должны затрагивать экономические интересы. И угрожать наказанием компаниям из Германии, Австрии и других европейских стран, из-за того что они участвуют в газовых проектах с Россией, таких как "Северный поток-2", - говорится в нем.

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По их мнению,

расширением списка штрафных мер против России США преследуют собственные экономические интересы и пытаются оказать давление на европейские компании.

«Энергообеспечение Европы - это вопрос Европы, а не Соединенных Штатов Америки», - подчеркнули Габриэль и Керн.

Отметим, что в Газпроме утверждают, что ЕС успел оплатить Северный поток-2 до принятия сенатом США новых санкций.

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