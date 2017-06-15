В центре Нью-Йорка автомобиль врезался в толпу

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В центре Нью-Йорка, на Манхэттене, автомобиль врезался в толпу пешеходов. Десять человек пострадали. Об этом сообщает New York Daily News. Ранее пропагандисты террористической организации «Исламское государство»* призывали использовать автомобили для терактов в различных странах мира.

Еще по этой теме

По информации издания, инцидент произошел во время обеденного перерыва. Журналисты отмечают, что водитель автомобиля потерял контроль над транспортным средством на Западной 27-й улице недалеко от 9-й авеню.

Из 10 пострадавших человек только одному понадобилась медицинская помощь. Пострадавший был доставлен в госпиталь Беллвью. Остальным девятерым была оказана медицинская помощь на месте происшествия, уточняет издание со ссылкой на местные власти.

Реклама

По данным телеканала ABC, в результате инцидента были госпитализированы 9 человек. Журналисты уточняют, что водитель находился за рулем автомобиля Chevrolet Suburban. Телеканал сообщает, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

При этом, предположительно, большинство пострадавших - не пешеходы, а пассажиры автомобиля. Инцидент произошел в районе 12:30 дня (19:30 по латвийскому).

Свидетели, с которыми удалось поговорить журналистам телеканала, говорят о том, что водитель Chevrolet Suburban пытался избежать столкновения с минивэном. Однако при этом он нажал педаль газа вместо тормоза и переехал через бордюр, врезавшись в прохожих.

Аналогичный случай произошел в самом центре Нью-Йорка 18 мая. В тот день на Таймс-сквер машина на высокой скорости врезалась в пешеходов. Аварии предшествовала погоня: 26-летний молодой человек после попытки ограбления пытался скрыться от полицейских на автомобиле.

Во время погони водитель проехал семь кварталов против движения по дороге, на которой разрешено только одностороннее движение. Затем он потерял управление и совершил наезд на пешеходов. После задержания мужчина вел себя неадекватно.

В результате аварии скончалась женщина, еще 22 человека получили травмы различной степени тяжести. Позднее выяснилось, что виновником аварии оказался 26-летний житель Бронкса Ричард Рохас, бывший военнослужащий ВМС США, который уже привлекался к ответственности, в том числе по двум случаям вождения в нетрезвом виде.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 89700 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 160000 EUR

reklama.vesti.lv

На грани: Вивьен Вествуд представила новую коллекцию Wo&Men

На грани: Вивьен Вествуд представила новую коллекцию

Фрагменты ракеты вызвали пожар, погиб сотрудник российского пред Hi-Tech

Фрагменты ракеты вызвали пожар, погиб сотрудник российского пред

НАСА обновило карту «Звезды смерти» Hi-Tech

НАСА обновило карту «Звезды смерти»

СМИ: Принцесса Диана пыталась уйти из жизни во время беременност Wo&Men

СМИ: Принцесса Диана пыталась уйти из жизни во время беременност

Ученые выяснили, как одиночество влияет на человека Wo&Men

Ученые выяснили, как одиночество влияет на человека

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
SALES / UNDERWRITING BACK OFFICE ...
SALES / UNDERWRITING BACK OFFICE ...
BETONĒTĀJU
BETONĒTĀJU
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 