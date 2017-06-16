СМИ сообщили о патрулировании улиц в Британии переодетыми в бродяг силовиками

Для предотвращения террористических атак улицы Лондона и других британских городов патрулируют переодетые в бродяг и дворников силовики. Об этом в четверг, 15 июня, пишет Daily Mirror со ссылкой на источники в военных структурах Соединенного Королевства.

На такие меры власти Великобритании пошли в связи с участившимися терактами в стране. Так, МВД страны опубликовало данные, согласно которым в этом году увеличилось число арестов по подозрению в причастности к экстремистской деятельности.

По данным The Independent, за последнее время по подозрению в терроризме были арестованы 304 человека. Отмечается, что это самый высокий показатель с 2001 года. 100 арестованных были в результате отпущены без предъявления обвинений.

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