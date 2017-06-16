США с опозданием поздравили с Днем России

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон с опозданием поздравил россиян с национальным праздником − Днем России, который отмечается 12 июня. Текст поздравления опубликован на сайте Госдепартамента в четверг, 15 июня.

«От имени президента Трампа и граждан Америки я поздравляю всех россиян по случаю Дня России», − говорится в поздравлении Тиллерсона.

Госсекретарь также отмечает, что на сегодняшний день на США и России лежит уникальная ответственность по поддержанию мира и стабильности. По его словам, в США уверены, что страны могут делать больше, если вместе поддерживают фундаментальные ценности человеческого достоинства и свободы.

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ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Russia National Day

«Празднуя День России, знайте, что США поддерживают независимость вашей страны, богатой традициями и полной возможностей», − добавил глава Госдепа.

Ранее сообщалось, что США не направили поздравления с Днем России впервые за 25 лет.

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