Правительство Сербии впервые возглавит лесбиянка

Президент Сербии Александар Вучич доверил мандат на формирование правительства министру государственного и местного самоуправления Ане Брнабич. Об этом он объявил на специальной церемонии.

Как указывает DW, Брнабич станет первой женщиной, которая возглавит правительство Сербии за всю историю этого балканского государства.

Есть еще одно обстоятельство, делающее назначение уникальным для Сербии, где около 85% населения называют себя православными христианами:

будущий премьер - лесбиянка и неоднократно открыто признавалась в своей гомосексуальности.

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Официально Брнабич не входит в состав ни одного из политических объединений, однако неоднократно заявляла о своих симпатиях к Демократической партии. Вучич указал, что она пользуется поддержкой в Народной скупщине - однопалатном парламенте страны. Кроме того, отметил президент, у 41-летней Аны Брнабич есть необходимые «личные и профессиональные качества», чтобы руководить правительством.

Вскоре после президентских выборов 2017 года Брнабич заняла должность исполняющего обязанности премьера Сербии. Она прекрасно образована, в совершенстве владеет русским и английским языками, обучалась в американском Университете Нортвуд в штате Мичиган, а также в британском Университете Халла

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