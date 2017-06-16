Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Sputnik/Scanpix

Российская сторона возмущена решением прокуратуры Эстонии закрыть уголовное дело об убийстве в Таллинне российского гражданина Дмитрия Ганина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В связи с этим посольство РФ в Таллинне направило ноту в МИД Эстонии.

Советник по прессе Министерства иностранных дел Эстонии Марианн Судаков подтвердила Postimees, что посольство России в Таллинне направило в четверг ноту в связи с прекращением уголовного дела об убийстве Дмитрия Ганина.

«Мы не можем расценить решение прокуратуры Эстонии о закрытии уголовного дела по факту убийства в Таллинне в апреле 2007 года российского гражданина Ганина

иначе, как наглядное свидетельство лицемерия эстонских властей»,

— сказала Захарова на брифинге в Москве, сообщает РИА Новости.

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«Мы возмущены таким кощунственным подходом к памяти погибшего российского гражданина. Наше посольство в Таллинне уже потребовало от властей Эстонии предоставить информацию о мотивах этого очередного недружественного по отношению к России шага», — подчеркнула Захарова.


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