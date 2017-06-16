Путин: да нет у меня никаких богатств, ведь деньги с собой в гроб не унесешь

 

Фото: Reuters/ScanPix

Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет приписываемых ему богатств. Об этом он рассказал в интервью, которое было показано в фильме режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» на телеканале Showtime в четверг, 15 июня.

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Режиссер в беседе с Путиным упомянул, что российского президента считают «самым богатым человеком в мире».

«У меня нет такого богатства, о котором говорят», — парировал российский лидер.

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Также Стоун поинтересовался у Путина, нет ли у него счетов на Кипре.

«Нет, и никогда не было. Чушь это все. Если бы это было, то давно бы предъявили», — сказал Путин.

«Не думаю, что (богатство) — это большое счастье. Вы бы думали сейчас в условиях кризиса, что делать с этими активами, как их сберечь, где разместить и только головная боль от этого. Вы гораздо более богатый человек, чем те, кто имеют на своих счетах большие деньги. У вас есть свое мнение, у вас есть талант, вы имеете возможность его проявить, вы имеете возможность оставить после себя заметный след. Деньги такого счастья не дают.

В гробу карманов нет, деньги с собой не унесешь», — указал Стоуну российский президент.

В ночь на 16 июня в эфир американского телеканала Showtime вышла четвертая часть фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews).

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