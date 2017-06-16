Минобороны РФ объявило о гибели лидера ИГ Абу-Бакр аль-Багдади при российской бомбардировке

Су-35
 

Су-35. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, по предварительным данным, был уничтожен в конце мая в южном предместье города Ракки в Сирии российской авиацией. Об этом в пятницу, 16 июня, официально сообщили в Минобороны России.

Удар самолетов Су-35 и Су-34 был нанесен в ночь на 28 мая по командному пункту, где проходило совещание лидеров ИГИЛ*, цитирует ТАСС заявление ведомства. Атака проводилась с 00:35 до 00:45 после подтверждения беспилотниками данных о месте и времени встречи главарей ИГ. «О времени и месте действий российской авиации по каналам взаимодействия была заранее уведомлена американская сторона», - подчеркнули в Минобороны РФ.

По данным Минобороны РФ, командование российской военной группировки в Сирии получило данные о проведении совещания главарей ИГ в южном предместье Ракки в конце мая. На собрании боевики обсуждали маршруты выхода из Ракки через так называемый южный коридор. «По информации, которая проверяется по различным каналам,

на совещании присутствовал также лидер ИГИЛ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен», - заявили российские военные.

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В результате авиаудара были ликвидированы и другие высокопоставленные командиры террористической группировки, входившие в состав так называемого военного совета ИГИЛ, а также около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны, добавили в Минобороны РФ. «Среди ликвидированных террористов - эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, эмир Ибрагим ан-Наеф аль-Хадж, контролировавшие район от города Ракка до населенного пункта Эс-Сухне, и начальник службы безопасности ИГИЛ Сулейман аль-Шауах», - уточнили в российском ведомстве.

Между тем возглавляемая США коалиция по борьбе с ИГ пока не может подтвердить сообщение о ликвидации Багдади, сообщает Al Arabiya. «Мы не можем подтвердить», - заявил Reuters официальный представитель коалиции полковник Джон Дорриан.

Еще в конце прошлой недели британская Daily Mail писала, что сирийское телевидение сообщило о смерти Багдади в результате авиаудара по сирийскому городу Ракка. Факт атаки с воздуха был подтвержден активистами, работающими на земле. При этом британское издание выразило сомнение в достоверности информации об убийстве Багдади, поскольку о его ликвидации сообщалось уже неоднократно.

Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ городе Мосул провозгласил создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но позже она не находила подтверждения.

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