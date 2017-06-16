Среди пропавших без вести жителей сгоревшей лондонской многоэтажки 18 детей

Британская The Sun собрала сведения о 65 обитателях Grenfell Tower в Лондоне, которые остаются пропавшими без вести после разрушительного пожара.

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Выжившие жильцы говорят, что они спотыкались о тела погибших, когда пробирались по черной лестнице в клубах дыма. Спасатели не могут извлечь тела жертв - здание продолжает гореть и угрожает обрушением. До сих пор была официально подтверждена гибель 17 человек, 37 находятся в больнице, в том числе 17 - в критическом состоянии.

Пожарные полагают, что все жители квартир на верхних этажах 24-этажного дома были отрезаны от пути к спасению и погибли.

Так, The Sun рассказывает о Глории Тревисан и ее женихе Марко Готтарди. Когда их квартира на 23-м этаже была отрезана пламенем, они звонили своим семьям в Италии, чтобы сказать, как сильно любят своих близких.

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Aizvērt Жители помогают одеждой и едой пострадавшим в пожаре в Лондоне AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix







Марко уверял своих родителей, что ситуация под контролем и они ждут помощи, которая вот-вот придет. Пара выпускников архитектурного вуза переехала в Лондон три месяца назад, чтобы найти работу. Они сняли квартиру с видом на город. После того, как телефонная связь прервалась, о молодых людях не было никакой информации.













































Aizvērt Опознаны погибшие в пожаре в высотке в Лондоне AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix







Зейнаб Дин и ее двухлетний сын Иеремия были окружены огнем на 14-м этаже. Когда начался пожар, Зейнаб позвонила своему брату. Он приехал к пылающему дому и оставался на связи с напуганной женщиной. Один из пожарных взял у него телефон, чтобы поговорить с Зейнаб.

Он сказал ей сохранять спокойствие и пообещал, что за ней скоро придут. Когда пожарный отдавал телефон мужчине, он посоветовал ей сказать сестре, как он ее любит. Около четырех утра связь прервалась, смогла ли женщина с ребенком пробиться по лестнице вниз, неизвестно.

Журналисты также пишут о жителе Grenfell Tower, который смог выбраться из горящего дома, а затем спас пятилетнюю девочку. Мама девочки кричала и звала на помощь из окна на пятом этаже. Мужчина уговорил соседку бросить ему ребенка, уверяя, что сможет поймать малышку. Мать отказывалась делать это и говорила, что боится.





































































Aizvērt В Лондоне огонь охватил 27-этажное здание Grenfell Tower AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix







Однако девочка выскользнула из ее рук и упала. Через секунду после того, как ребенок оказался в безопасности, квартира была охвачена пламенем, а женщина, по всей видимости, погибла.

Еще одного младенца поймали после того, как родители бросили его с девятого этажа.

Близкие и родственники пропавших без вести объезжают лондонские больницы, где находятся пострадавшие, в надежде получить обнадеживающую информацию. Также данные и фотографии пропавших распространяются в соцсетях. Среди 65 человек, признанных пропавшими без вести, по крайней мере 18 детей, которые могли потеряться и из-за стресса неверно себя идентифицировать.

Так, одна из жительниц дома спускалась по лестнице с двумя дочерьми. Ей удалось вывести младшую, однако старшая, 12-летняя девочка, споткнулась и отпустила руку матери. Женщине не удалось найти ее.

Всего в 24-этажной башне было 120 квартир. Пожар возник после полуночи в среду вечером. Огонь быстро распространялся по наружной обшивке.

По данным пожарных, в эпицентре температура горения достигала 1000 градусов по Цельсию.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала провести полное публичное расследование трагедии.

По предварительным данным, пожар возник из-за неисправного холодильника. Также СМИ полагают, что для облицовки здания использовали материал, запрещенный в США из-за пожароопасности и вызвавший масштабные пожары в нескольких странах. Несколько лет назад жители Grenfell Tower обращались к властям, указывая на небезопасность здания, но были проигнорированы.

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