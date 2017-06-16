Украинка пыталась вывезти за границу 8-летнего сына в чемодане

 

Фото: Sputnik/Scanpix

Гражданка Украины пыталась нелегально провезти в Польшу своего 8-летнего сына. Польские таможенники обнаружили ребенка в поезде Киев-Перемышль в большом чемодане, прикрытом вещами.

Еще по этой теме

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Бещадского отдела Погранслужбы Польши в Перемышле Анну Михальску.

По ее словам, мальчика и его 50-летнюю мать отвезли в отдел Погранслужбы в Перемышле, где ей выписали штраф в размере 200 злотых (приблизительно 47 евро) и вернули обратно в Украину.

Реклама

Отмечается, что это уже вторая неудачная попытка украинки ввезти ребенка в Польшу в течение недели. В частности, 11 июня, эта женщина ехала в Польшу тем же поездом и не имела соответствующих документов на ребенка. Поэтому, тогда она также вместе с сыном была снята с поезда и возвращена в Украину.

Польский пограничник назвала ситуацию «странной», поскольку украинка могла бы без проблем ввезти сына в Польшу, если бы у ребенка был биометрический паспорт.

Анна Михальска также сообщила, что теперь украинку собираются внести в реестр лиц, которым запрещен въезд в Польшу на пять лет.

По сотоянию на утро 16 июня в ЕС без виз въехали почти 10 тысяч украинцев. Всего с начала действия безвизового режима между Украиной и Евросоюзом границу пересекли почти 315 тысяч украинских граждан.

Еще по этой теме
Вступил в силу безвизовый режим Украины с ЕС

Вступил в силу безвизовый режим Украины с ЕС

«Прощай, немытая Россия»: Порошенко стихами поздравил украинцев с безвизовым режимом

«Прощай, немытая Россия»: Порошенко стихами поздравил украинцев с безвизовым режимом

В первый день безвиза не впустили четверых украинцев из 774

В первый день безвиза не впустили четверых украинцев из 774


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Katvaru pag., 350000 EUR
Квартира
Квартира, Baltezers, 495000 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 42000 EUR

reklama.vesti.lv

ВИДЕО: медвежата резвятся на лесной дороге Wo&Men

ВИДЕО: медвежата резвятся на лесной дороге

НАСА обновило карту «Звезды смерти» Hi-Tech

НАСА обновило карту «Звезды смерти»

Лучшее в мире вино можно купить в супермаркете за несколько евро Wo&Men

Лучшее в мире вино можно купить в супермаркете за несколько евро

Фрагменты ракеты вызвали пожар, погиб сотрудник российского пред Hi-Tech

Фрагменты ракеты вызвали пожар, погиб сотрудник российского пред

Хосам Абу Мери и Линда Мурниеце раскрыли детали развода Wo&Men

Хосам Абу Мери и Линда Мурниеце раскрыли детали развода

Украина

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SPECIALISTS WITHIN TRUSTEE SER ...
SPECIALISTS WITHIN TRUSTEE SER ...
DELIVERY PROJECT MANAGER
DELIVERY PROJECT MANAGER
PROCUREMENT MANAGER
PROCUREMENT MANAGER
IEPIRKUMU VADĪTĀJU
IEPIRKUMU VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 