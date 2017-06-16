Навальному сократили срок ареста на пять суток

Алексей Навальный
 

Алексей Навальный. Фото: REUTERS/Scanpix

Городской суд Москвы сократил срок ареста российского оппозиционера Алексея Навального с 30 суток до 25. Об этом сообщает Радио Свобода. Суд отказался удовлетворить ходатайство защиты политика об отмене ареста.

Адвокат Навального Ольга Михайлова настаивала на том, что Навальный не был организатором митинга 12 июня, так как заявку на ее проведение в мэрию Москвы подавал директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов. Сам Навальный в суде заявил, что продолжит призывать людей к участию в митингах.

Напомним, Навальный был задержан 12 июня в подъезде его дома. Накануне он отменил согласованную акцию на проспекте Сахарова и перенес ее на Тверскую улицу. Суд арестовал его на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении организации митингов.

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