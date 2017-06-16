Умер бывший канцлер Германии Гельмут Коль

Helmuts Kols
 

Helmuts Kols. Фото: REUTERS/Scanpix

Ушел из жизни бывший канцлер Германии Гельмут Коль. Он скончался в пятницу, 16 июня, в возрасте 87 лет в своем доме в Людвигсхафене, сообщил немецкий таблоид Bild. Сообщение о кончине политика подтверждается в Twitter Христианско-демократического союза.

Гельмут Коль был канцлером правительства Германии с 1982 по 1998 год, став единственным политиком в истории Германии, занявшим эту должность четыре раза подряд.

Коля называют канцлером немецкого единства, поскольку при его правлении в 1990 году состоялся процесс объединения ФРГ и ГДР.


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