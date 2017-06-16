В Кремле объяснили, почему ЕС раскритиковал новые антироссийские санкции США

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Кремле прокомментировали позицию европейских стран, которые раскритиковали решение сената США о принятии новых антироссийских санкций. «Дело в том, что многие фермеры и промышленники в Германии несут прямые убытки в связи с этими санкциями. И поэтому, конечно, проявление недовольства вполне понятно и объяснимо», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по РИА «Новости»).

Он напомнил, что позицию России насчет «новых санкционных устремлений» Европы и США президент Владимир Путин выразил накануне, 15 июня,в рамках прямой линии. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что к новым ограничениям Москва «относится крайне негативно».

«Сейчас мы знаем, что в сенате США опять возник законопроект по поводу ужесточения этих санкций, кстати, говоря, почему? Ведь ничего такого экстраординарного не происходит. В связи с чем на голом месте опять начали говорить об этих санкциях? Это, конечно, и свидетельство продолжающейся внутриполитической борьбы в Штатах», - резюмировал Песков (цитата по «Газета.Ru»).

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Отвечая на вопросы прямой линии, Путин отметил, что не удивлен введением новых ограничений. «Россия всегда жила под санкциями», - напомнил он. Их вводили, когда чувствовали конкуренцию, отметил президент. В целом Россия потеряла от санкций 50-52 млрд долларов, а у тех, кто их ввел, - потери 10 млрд долларов, сообщил Путин.

Сенат США 15 июня одобрил законопроект о расширении новых антироссийских санкций. Документ предусматривает санкции в отношении ключевых секторов российской экономики: горнодобывающей промышленности, металлургии, морского и железнодорожного транспорта.

Власти Германии и Австрии в тот же день выступили с критикой намерения США ввести новые санкции против России. В Берлине и Вене высказали опасения, что обсуждаемые ограничения угрожают энергетической безопасности Европы и усложняют урегулирование военного конфликта на Украине.



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