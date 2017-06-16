После пожара в «Grenfell Tower» в Лондоне начались беспорядки

 

Фото: TOLGA AKMEN / AFP

Днем 16 июня в западной части Лондона прошла акция протеста, участники которой потребовали от чиновников ответов на вопросы в связи с пожаром в жилом доме Grenfell Tower.

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Они вторглись в сооружение районной управы английского района Кенсингтони. Тем временем британский канал Sky News информирует, что около управы также произошли потасовки. Демонстранты требовали расследовать пожар в доме Grenfell Tower и выплатить компенсации пострадавшим.

По предварительным данным, пожар возник из-за неисправного холодильника. Также СМИ полагают, что для облицовки здания использовали материал, запрещенный в США из-за пожароопасности и вызвавший масштабные пожары в нескольких странах. Несколько лет назад жители Grenfell Tower обращались к властям, указывая на небезопасность здания, но были проигнорированы.

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