На пароме Tallink у пассажира украли чемодан с 700 000 евро

В прошлый четверг, 8 июня, около 10 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что у одного из пассажиров прибывшего из Швеции в Эстонию парома был украден чемодан, в котором находилось почти 700 000 евро, пишет Postimees.

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Поскольку подобные сообщения являются редкостью, стражам порядка в первую очередь надо было установить, насколько данная информация отвечала действительности.

Когда информация о пропаже денег подтвердилась, в эстонской полиции быстро сформировали группу для начала поисков преступника.

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Следователи изучили каюту пострадавшего и допросили его.

По словам жертвы, вечером от отправился спасть, а утром обнаружил пропажу. Признаков взлома на входной двери обнаружено не было.

Наличие при себе такой крупной суммы денег жертва объяснила тем, что является работником фирмы Tavid, занимающейся обменом валюты. В Швеции у предприятия имеются дочерние предприятия.

Сотрудник Tavid занимался транспортировкой денег. Полицейские вместе с работниками Tallink изучили записи с камер видеонаблюдения. Поскольку рядом с каютой пострадавшего камер не было, поиски пропавшего чемодана существенно осложнялись.

Изначально следователи думали, что преступником мог быть иностранец, но эта версия не подтвердилась.

Через некоторое время полиции удалось заметить на видео человека с украденным чемоданом.

Вскоре личность мужчины установили. Выяснилось, что ранее он не совершал каких-либо преступлений.

Следователи отправились к месту проживания возможного преступника, где его и задержали. Мужчина был сильно удивлен, что его так быстро нашли. Сам он заявил, что не знал о содержимом чемодана, который он уже успел убрать в гараж.

В то же время следователи установили, что жертва и злоумышленник общались на пароме. Прочие подробности дела не раскрываются в интересах следствия.

Но можно предположить, что познакомились они в одном из баров.

Член правления Tavid Юри Мартин в своем ответе сообщил, что перевозивший деньги работник нарушил установленные правила транспортировки денег.

Это не первый подобный случай в истории фирмы.

В 2009 году преступники подменили чемодан с деньгами на точно такой же, в котором находились бутылки с водой.

В полиции отметили, что подобный способ транспортировки денежных средств является чрезвычайно опасным, а также поблагодарили команду парома Tallink за помощь при поимке преступника.

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