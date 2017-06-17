Тереза Мэй сбежала со встречи с погорельцами

 

Фото: скриншот видео

Погорельцы пытались пообщаться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Возмущенные люди требовали тщательного расследования причин пожара в Лондоне.

Еще по этой теме

Мэй была вынуждена в спешке покинуть встречу под охраной полиции, так как ранее она посетила место пожара, однако отказалась от общения с выжившими.

Реклама

Напомним, ранее в Лондоне родственники погорельцев устроили акцию протеста.

Пропавшими без вести числятся 70 человек. Предположительно, все они погибли. Ранее власти сообщили о 30 жертвах. В больницах остаются 24 человека, 12 из них в тяжелом состоянии.

Еще по этой теме
Пожар в жилом здании Лондона: десятки человек пропали без вести

Пожар в жилом здании Лондона: десятки человек пропали без вести

Жертвами пожара в Лондоне стали уже 17 человек. Борьба с огнем еще не окончена

Жертвами пожара в Лондоне стали уже 17 человек. Борьба с огнем еще не окончена

Среди пропавших без вести жителей сгоревшей лондонской многоэтажки 18 детей

Среди пропавших без вести жителей сгоревшей лондонской многоэтажки 18 детей


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 58500 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 3450 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 55000 EUR

reklama.vesti.lv

Финалистка «Битвы экстрасенсов» погибла в Москве Showbiz

Финалистка «Битвы экстрасенсов» погибла в Москве

Опубликовано первое видео с предполагаемой внучкой Путина Wo&Men

Опубликовано первое видео с предполагаемой внучкой Путина

Умер легендарный актер Алексей Баталов Showbiz

Умер легендарный актер Алексей Баталов

Лучшее в мире вино можно купить в супермаркете за несколько евро Wo&Men

Лучшее в мире вино можно купить в супермаркете за несколько евро

В Китае осуществили квантовую телепортацию Hi-Tech

В Китае осуществили квантовую телепортацию

Великобритания

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
OFFICE MANAGER
OFFICE MANAGER
BŪVDARBU VADĪTĀJA PALĪGU
BŪVDARBU VADĪTĀJA PALĪGU
http://alkoutlet.lv

Темы

 