На Украине задержан мужчина, который учил обходить блокировку «Вконтакте»

Спецслужбы задержали мужчину, который администрировал антиукраинское сообщество в ВКонтакте. Как сказано в сообщении, среди последних указаний, полученных мужчиной от российских кураторов – активное распространение новостей о блокировании отдельных российских интернет-ресурсов и инструкций относительно обхода запрета с помощью использования VPN-сервисов.

Сотрудники СБУ установили, что сотрудничество с представителями российских спецслужб началось в 2016 году. Ему предложили ему администрировать и наполнять антиукраинское сообщество в интернете. При этом сам украинец был сторонником «русского мира», поэтому согласился выполнять указания.

В материалах, которые распространял украинец,утверждалось что Украина является частью России, украинская армия - не дееспособна.

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