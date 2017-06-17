Возле супервкулкана в США фиксируют землетрясения

 

Фото: REUTERS/Scanpix

С понедельника 12 июня в Йеллоустоунском национальном парке в США произошло более 30 землетрясений силой два и больше баллов. В четверг был зафиксирован толчок в 4,4 балла. Эту последовательность называют тревожной, так как на территории парка находится супервулкан, сообщает Washington Post.

Супервкулкан не извергался последние 640 тыс. лет. Но если проснется, то может своими выбросами повлиять на изменение климата на планете. Два миллиона лет назад супервулкан выбросил в атмосферу 2,5 тыс. кубокилометров горной породы и пепла, в последний раз - в два раза меньше. Для сравнения, индонезийский вулкан Тамбора в 1815 году выбросил из себя 160 кубокилометров материала, что привело к крупнейшей геологической катастрофе Нового времени и «году без лета».

Тем не менее, ученые утверждают, что землетрясения в Йеллоустоуне случаются довольно часто. Самое мощное было в 2014 году - тогда магнитуда земных толчков достигала 4,8 балла.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Northwest Yellowstone area sees earthquake swarm

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