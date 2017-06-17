ООН: Воды могут лишиться 750 тыс детей Донбасса

Люди на Донбассе
 

Люди на Донбассе. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Почти 750 тысяч детей Донбасса могут остаться без чистой питьевой воды в результате вооруженных столкновений в районе расположения важных объектов гражданской инфраструктуры. Такая ситуация чревата вспышкой инфекционных заболеваний. Об этом предупредила представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Афшан Хан.

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«На этой неделе из-за эскалации вооруженных столкновений и, в частности, обстрелов были повреждены две станции по очистке воды Южнодонбасского водопровода. В результате примерно 400 тысяч человек, включая 104 тысячи детей, по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой области четверо суток были лишены доступа к безопасной питьевой воде», - сказано в докладе.

По словам представителя ЮНИСЕФ,

около трех миллионов человек на востоке Украины зависят от водоочистительных систем, вокруг которых сейчас происходят бои.

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«Почти три миллиона человек на востоке Украины полагаются на инфраструктуру подачи воды, расположенную поблизости линии огня. Мы опасаемся, что в результате ее повреждения без питьевой воды останется огромное число людей, а это чревато вспышкой инфекционных заболеваний, в первую очереди, среди детей», - заявила Хан.

В ЮНИСЕФ призвали все стороны конфликта обеспечить безопасность объектов гражданской инфраструктуры и способствовать быстрому восстановлению поврежденных систем водоснабжения.

По данным ЮНИСЕФ, в результате конфликта на востоке Украины в гуманитарной помощи нуждаются 3,8 миллиона человек. Детский фонд ООН запросил у доноров на проекты по оказанию помощи украинцам в 2017 году 31 миллион долларов США. На сегодняшний день получено примерно 10 миллионов из этой суммы.

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