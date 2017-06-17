ЕК: необходимо ускорить введение охраны рубежей и берегов Европы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Необходимо ускорить введение охраны рубежей и берегов Европы, говорится в четырех отчетах Еврокомиссии о достижениях, опубликованных на этой неделе и подготовленных в рамках миграционной программы ЕС.

По информации Еврокомиссии, Европейское агентство пограничной и береговой охраны завершило анализ уязвимости внешних границ и подготовило 20 конкретных предложений для стран Шенгенской зоны.

Также достигнут прогресс в переговорах с Сербией, и Еврокомиссия в ближайшее время планирует начать переговоры с другими соседскими странами – Албанией, Боснией и Герцеговиной и Черногорией.

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Хотя темп операций по возращению, организуемых Европейской береговой и пограничной охраной, продолжал расти, и к настоящему моменту возвращены 6799 мигрантов, чье пребывание было незаконным, сделан вывод, что странам-участницам следует более активно и в большей мере использовать поддержку агентства при проведении операций по возвращению.

Вместе с тем прогресс достигнут в сфере перемещения, и уже перемещено почти 75% (16 149 из 22 504) человек, по которым было достигнуто соглашение в июле 2015 года.

Как сообщалось, во вторник Еврокомиссия начала процедуру о нарушении в отношении трех стран – Венгрии, Польши и Чехии – о невыполнении квот по приему беженцев.


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