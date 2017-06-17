Советник Трампа: США будут давить на Россию

 

Фото: AP/Scanpix

Экс-мэр Нью-Йорка и неформальный советник американского президента Рудольф Джулиани заявил, что освобождение Украины от российской оккупации является одним из важных приоритетов для США. Об этом он заявил в интервью «Новому времени».

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«Украина, свободная от российской оккупации, - один из важных интересов США, и Трамп будет настаивать на этом интересе и достигать его», - заявил Джулиани.

По его словам, впечатление о мягкости по отношению к России может сложиться из некоторых комментариев Трампа в ходе предвыборной кампании. Однако, подчеркнул Джулиани, Трамп, став президентом, более глубоко вникает в суть международных отношений. В качестве примера он привел Сирию, которая очевидно является союзником России.

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«Трамп приказал бомбить сирийскую военную базу, и понятно, что в своих действиях интересы США он ставит гораздо выше интересов России»,

- сказал Джулиани.

Напомним, ранее Трамп заявил, что никто так и не доказал его связи с Россией.

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