В Египте за убийство казнят 30 человек

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Уголовный суд Каира приговорил 30 подозреваемых в причастности к убийству генерального прокурора страны в 2015 году к смертной казни. Об этом сообщает Reuters.

Всего по делу о гибели генпрокурора фигурируют 67 человек.

«Уголовный суд Каира в субботу рекомендовал смертную казнь для 30 человек, осужденных за причастность к покушению в 2015 году на генерального прокурора Египта, самого высокопоставленного чиновника,из погибших от рук боевиков за последние годы», - сказано в сообщении.

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Смертный приговор должен подтвердить муфтий.

В тот же день суд должен вынести вердикт по делам других обвиняемых.

Генеральный прокурор Египта Хишам Баракат погиб 29 июня 2015 года в Каире, когда его машину взорвали в центре города. Он умер в госпитале от ранений.

Ответственность за убийство Бараката взяла на себя группа «Народное сопротивление Гизы», намеревавшаяся отомстить за смертные приговоры членам организации «Братья-мусульмане».


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