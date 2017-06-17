Суд в США оправдал полицейского, застрелившего афроамериканца

В штате Миннесота вспыхнули протесты после того, как суд оправдал полицейского, застрелившего чернокожего. Демонстранты перекрыли автомагистраль в районе города Сент-Пол, однако полиции удалось вытеснить их, пишет DW.com.

Суд присяжных в штате Миннесота в пятницу, 16 июня, оправдал полицейского, который застрелил афроамериканца после того, как остановил его автомобиль для проверки. Присяжные не сочли убедительным доказательством виновности полицейского видеозапись убийства, которую передала в прямом эфире со своего смартфона находившаяся в автомобиле подруга жертвы. Они указали на тот факт, что видео не содержит информации о том, что именно происходило в автомобиле в ключевые секунды до начала видеотрансляции.

Семья убитого Филандо Кастиля в гневе покинула зал суда. Между тем власти города Сент-Пол, где работает полицейский, объявили, что он будет уволен, несмотря на оправдательный вердикт.

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Решение суда присяжных вызвало протесты в Сент-Поле, в которых приняли участие сотни людей. Поздно вечером 16 июня они перекрыли местную автомагистраль, однако полиции в итоге удалось вытеснить их с дороги.

32-летний Филандо Кастиль был убит в начале июля прошлого года полицейским латиноамериканского происхождения Херонимо Янесом в пригороде Сент-Пола Фолкон-Хайтс. Как показал на суде Янес, Кастиль был похож на человека, подозревавшегося в ограблении магазина. Ситуация обострилась после того, как Кастиль проинформировал полицейского, что у него есть пистолет и разрешение на него. Когда Кастиль полез в карман якобы за кошельком с документами, Янес выстрелил в него пять раз и тяжело ранил. Впоследствии Кастиль скончался в больнице. Защита полицейского подчеркивала в суде, что в организме Кастиля были обнаружены следы марихуаны, и он не вполне адекватно реагировал на требования представителя органов правопорядка.

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