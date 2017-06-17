Путин: мы готовы быть вместе с Европой

 

Фото: AP/Scanpix

Президент России Владимир Путин вспомнил о знакомстве с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, заявив, что разделяет его идеи и что Россия готова быть вместе с Европой. Но сначала нужно, чтобы к этому «были готовы наши партнёры».

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Путин говорил с журналистами в Петербурге, где посетил матч-открытие Кубка конфедераций с участием команд России и Новой Зеландии. Гельмут Коль - «канцлер немецкого единства» - скончался накануне в возрасте 87 лет.

Путин рассказал, что познакомился с Колем в начале 90-х годов. «Присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, он пригласил его к себе в резиденцию - правительство ФРГ тогда еще находилось в Бонне. И потом было несколько встреч, мы неоднократно встречались в разных качествах, на меня первая же беседа произвела очень сильное впечатление - очень сильное», - цитирует президента «Интерфакс».

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По словам Путина, он «увидел перед собой глубокого, мыслящего человека, который живет не от выборов до выборов».

«Он думает на перспективу весьма отдаленную, причем очень основательно, глубоко, основываясь на знаниях и своем собственном опыте государственного деятеля одной из крупнейших европейских стран», - отметил президент.

Путин заявил, что взгляды Коля на будущие взаимоотношения России и Германии, России и Европы очень повлияли на него. «Они не только произвели на меня большое впечатление, но и в какой-то степени, в значительной степени изменили мой собственный взгляд на эти процессы. Я увидел перед собой очень глубокого и основательного в своих суждениях человека», - сказал Путин.

Он привел цитату Коля: «Если мы хотим сохранить свою цивилизацию в этом бурном и быстро меняющемся мире с растущими центрами силы, причем силы не только военной, но и экономической, культурной, тогда, конечно, Европа и Россия должны быть вместе». «Я с ним полностью согласен, - указал Путин.

- Вы знаете нашу позицию, она заключается в том, что мы к этому готовы, нужно, чтобы были готовы наши партнёры, чтобы они избавились от фобий прошлого».

«К сожалению, не все пока реализуется из того, о чем мы мечтали, говорили, но я уверен абсолютно, что его анализ является правильным и на европейском, евразийском, можно сказать, континенте будут развиваться те позитивные процессы, без которых у нас ни у кого не будет будущего - ни у Европы, ни у России», - заключил он.

Гельмут Коль был канцлером правительства Германии с 1982-го по 1998 год, став единственным политиком в истории Германии, занявшим эту должность четыре раза подряд. Коля называют канцлером немецкого единства, поскольку при его правлении в 1990 году состоялся процесс объединения восточной и западной Германии - ФРГ и ГДР. Коль неоднократно посещал Советский Союз и сыграл важную роль в установлении добрососедских связей между СССР и ФРГ.

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