Россия сообщила о ликвидации 180 боевиков ИГИЛ

Минобороны России сообщило о ликвидации двух командиров ИГИЛ в Сирии, а также около 180 боевиков террористической организации.

В пресс-релизе сообщается о двух ударах ВКС России по объектам «Исламского государства» в Сирии, нанесенным 6 и 8 июня.

Группы экстремистов планировала прорваться в город Дейр-эз-Зор. Как пояснили в ведомстве, в начале июня российские военные с помощью беспилотников засекли подготовку формирований ИГИЛ, который собирались атаковать окруживший Дейр-эз-Зор гарнизон правительственных войск.

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По данным Минобороны РФ, в ходе двух ударов были ликвидированы полевые командиры ИГИЛ Абу Умар аль-Бельжики и Абу Ясин аль-Масри. «Кроме того, уничтожено около 180 боевиков, 16 единиц автомобильной и бронетанковой техники, одно артиллерийское орудие, четыре пункта управления, склад оружия и боеприпасов», - говорится в сообщении.

Осада Дейр-эз-Зора продолжается с 2014 года. Его восточная часть захвачена бандами ИГИЛ. Западные и южные районы, а также военный аэродром находятся под защитой бойцов правительственных сил.

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