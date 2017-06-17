Россия сообщила о ликвидации 180 боевиков ИГИЛ

 

Фото: AP/Scanpix

Минобороны России сообщило о ликвидации двух командиров ИГИЛ в Сирии, а также около 180 боевиков террористической организации.

В пресс-релизе сообщается о двух ударах ВКС России по объектам «Исламского государства» в Сирии, нанесенным 6 и 8 июня.

Группы экстремистов планировала прорваться в город Дейр-эз-Зор. Как пояснили в ведомстве, в начале июня российские военные с помощью беспилотников засекли подготовку формирований ИГИЛ, который собирались атаковать окруживший Дейр-эз-Зор гарнизон правительственных войск.

Реклама

По данным Минобороны РФ, в ходе двух ударов были ликвидированы полевые командиры ИГИЛ Абу Умар аль-Бельжики и Абу Ясин аль-Масри. «Кроме того, уничтожено около 180 боевиков, 16 единиц автомобильной и бронетанковой техники, одно артиллерийское орудие, четыре пункта управления, склад оружия и боеприпасов», - говорится в сообщении.

Осада Дейр-эз-Зора продолжается с 2014 года. Его восточная часть захвачена бандами ИГИЛ. Западные и южные районы, а также военный аэродром находятся под защитой бойцов правительственных сил.

Еще по этой теме
Иран: Есть доказательства поддержки ИГИЛ Америкой

Иран: Есть доказательства поддержки ИГИЛ Америкой

ИГИЛ призвало совершать теракты во время Рамадана

ИГИЛ призвало совершать теракты во время Рамадана

СМИ: ИГИЛ создает взрывчатку для самолетов

СМИ: ИГИЛ создает взрывчатку для самолетов


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 55000 EUR
Квартира
Квартира, Mārupe, 151900 EUR
Дом
Дом, Katvaru pag., 350000 EUR

reklama.vesti.lv

Умер легендарный актер Алексей Баталов Showbiz

Умер легендарный актер Алексей Баталов

Опубликовано первое видео с предполагаемой внучкой Путина Wo&Men

Опубликовано первое видео с предполагаемой внучкой Путина

В Китае осуществили квантовую телепортацию Hi-Tech

В Китае осуществили квантовую телепортацию

Лучшее в мире вино можно купить в супермаркете за несколько евро Wo&Men

Лучшее в мире вино можно купить в супермаркете за несколько евро

Хосам Абу Мери и Линда Мурниеце раскрыли детали развода Wo&Men

Хосам Абу Мери и Линда Мурниеце раскрыли детали развода

Исламское государство

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
SISTĒMU ANALĪTIĶI - IEPIRKUMU SP ...
SISTĒMU ANALĪTIĶI - IEPIRKUMU SP ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 