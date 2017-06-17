Афганский солдат открыл огонь по военным США

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: WAKIL KOHSAR / AFP

В субботу, 17 июня, солдат Вооруженных сил Афганистана открыл огонь по военнослужащим армии США. По предварительным данным, пострадали семь человек, пишет Postimees.

Пресс-секретарь Министерства обороны Афганистана сообщил, что они расследуют этот инцидент, информации о погибших у них нет. По предварительным данным, пострадали семь военных США, посетивших базу.

Все пострадавшие были направлены на лечение.

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В результате инциденты погиб один афганский солдат, еще один ранен.

Группировка «Талибан» свое участие в нападении отрицает.

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