На трассе в Португалии 16 человек сгорели в своих автомобилях из-за лесного пожара

 

Фото: REUTERS/Scanpix

По меньшей мере 19 человек погибли в результате лесных пожаров, вспыхнувших в субботу днем в португальском округе Лейрия, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP. По предварительным данным, еще 20 человек пострадали, двое числятся пропавшими без вести.

По словам представителя властей округа, все погибшие - гражданские. Трое из них отравились дымом, а тела остальных были найдены сгоревшими в своих автомобилях - они оказались отрезанными огнем на участке трассы из Фигейро-душ-Виньюш в Каштаньейра-ди-Пера.

По словам собеседника агентства, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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В настоящий момент со стихией борются около 500 пожарных, шестеро из них пострадали.

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Агентство Reuters передает, что пока установить контроль над распространением огня пожарным не удается. Уже сейчас очевидно, что нынешний пожар - один из самых крупных в Португалии за последние десятилетия.

Пожар вспыхнул в горной местности в 200 километрах к юго-востоку от Лиссабона. В регионе сейчас крайне жарко, а сильные ветра на протяжении всего дня раздували пламя.

По данным Reuters, к месту трагедии выехал президент страны Марселу Ребелу ди Соза.


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