Пропавших моряков с эсминца США нашли мертвыми

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Найдены тела семерых американских моряков, пропавших после столкновения эсминца USS Fitzgerald с контейнеровозом, передает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей обороны США.

Напомним, 17 июня эсминец США столкнулся с торговым судном у берегов Японии. В результате инцидента американский военный корабль получил пробоины.

Отмечается, что тела были обнаружены в подтопленной части судна. По словам американских и японских военных чиновников, расследование столкновения продолжается.

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ЧП с американским эсминцем: пострадали три человека

Ранее сообщалось, что семеро военных ВМФ США пропали после столкновения эсминца с торговым судном.

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