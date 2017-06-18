Полиция Киева сообщила о 2,5 тыс. участников гей-парада

В «Марше равенства», который проходит в Киеве, участвуют около 2,5 тыс. человек. Такие данные приводит пресс-служба киевской полиции.

Кроме того, сообщается, что участники «Марша равенства» изменили маршрут, чтобы избежать столкновений с противниками мероприятия.

Ночью стало известно, что националисты заблокировали центр Киева из-за планируемого гей-парада.

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Позже стало известно, что начались стычки полиции и противников «Марша равенства».

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В ходе попыток прорвать кольцо конной полиции протестующие взорвали петарду.

Полицейские на лошадях пытались не допустить противников «Марша равенства» к колонне марша.

Отмечается, что с группой лиц, которые сожгли флаг ЛГБТ в парке, правоохранители провели профилактическую беседу.

В настоящее время участники «Марша равенства» покинули центр Киева, сев в метро под прикрытием полиции. В то же время противники марша продолжают стычки с полицией. Есть задержанные.