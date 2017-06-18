Жутко! Всемирно известный тореадор погиб во время корриды

Известный испанский тореадор Иван Фандино умер из-за раны, нанесенной быком во время корриды, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал SkyNews.

Фандино выступал во французском городе Мон де Марсан недалеко от испанской границы. Он споткнулся о плащ, выполняя отвлекающее движение. Раненый бык воспользовался оплошностью 36-летнего тореадора и проткнул его рогом в бок. Фандино погрузили в карету скорой помощи и увезли в больницу, но он скончался по пути. Как сообщил источник в больнице, перед смертью испанец перенес два сердечных приступа.

Фандино работал тореадором последние 12 лет. Это второй укротитель быков, который погибает во время корриды за последний год. В июле прошлого года в Испании бык растерзал Виктора Баррио.

Реклама

Видео