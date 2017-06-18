ЕС хочет провести уникальную церемонию прощания с Колем

Речь идет об уникальном мероприятии: никогда прежде ЕС не устраивал подобных официальных церемоний, чтобы почтить память европейских политиков.

ЕС собирается организовать европейскую церемонию прощания с умершим 16 июня экс-канцлером ФРГ Гельмутом Колем (Helmut Kohl). Об этом глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер заявил в интервью Bild am Sonntag, которое газета разместила в субботу, 17 июня, на своем сайте.

«Еще при жизни Гельмут Коль был назван почетным гражданином Европы в знак признания его исключительных заслуг», - пояснил Юнкер. По словам руководителя ЕК, он готов внести личный вклад в организацию подобного прощания. По информации газеты, оно может пройти в Страсбурге.

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Речь идет об уникальном мероприятии: никогда прежде ЕС не устраивал таких официальных церемоний по случаю смерти европейских политиков.

Гельмут Коль скончался в своем доме в Людвигсхафене в возрасте 87 лет. Он занимал пост главы немецкого правительства с 1982 по 1998 годы. Именно во время пребывания Коля на посту канцлера произошло воссоединение Германии.