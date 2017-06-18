Вылет рейсов из аэропорта Пулково задержали ради самолета Медведева

 

Фото: AP/Scanpix

Вылет регулярных пассажирских рейсов из аэропорта Пулково в воскресенье вечером временно приостановили. Задержки для вечерних рейсов составили от 20 до 53 минут. «Фонтанка» утверждает, что расписание перекроили для вылета самолета премьер-министра Дмитрия Медведева.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, с просьбой набраться терпения обратились к пассажирам самолетов, назначенных к вылету в пятом часу вечера 18 июня. Задержку объясняли тем, что аэропорт обслуживает представительский борт. Позже назначенного времени отправились самолеты в Уфу, Сочи, Минводы, Апатиты.

Медведев гостил в родном городе три дня. Накануне он вместе с президентом Путиным присутствовал на первом матче Кубка конфедераций, в котором футболисты сборной России обыграли Новую Зеландию.

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В первый день визита для премьера закрывали юрфак СПбГУ - выпуску Дмитрия Медведева исполнилось двадцать лет.

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