Стоун: среди мировых лидеров у Путина нет равных по опыту

Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что президент России Владимир Путин за время своего правления приобрел уникальный опыт, которым не обладает ни один мировой лидер.

Об этом он сообщил в интервью «Российской газете».

Отвечая на вопрос, есть ли, на взгляд режиссера, в мире лидеры, обладающие таким же сложным опытом, как президент России, Стоун ответил: «Нет, таких нет».

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«Он видел четырех американских президентов. Ну в этом смысле может быть есть кто-то еще… Но равных ему именно по опыту нет», — сказал Стоун.

Кроме того, по словам режиссера, у Путина невероятная дисциплина и контроль над своим телом.

«Я даже никогда не видел, чтобы он пил воду, хотя мы иногда разговаривали по несколько часов. Я восхищен этим, у меня вот этого нет. Он очень вдумчивый, не теряет время зря. Он говорит и доносит свои мысли очень четко», — отметил Стоун.

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