Стоун: среди мировых лидеров у Путина нет равных по опыту

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что президент России Владимир Путин за время своего правления приобрел уникальный опыт, которым не обладает ни один мировой лидер.

Об этом он сообщил в интервью «Российской газете».

Отвечая на вопрос, есть ли, на взгляд режиссера, в мире лидеры, обладающие таким же сложным опытом, как президент России, Стоун ответил: «Нет, таких нет».

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«Он видел четырех американских президентов. Ну в этом смысле может быть есть кто-то еще… Но равных ему именно по опыту нет», — сказал Стоун.

Кроме того, по словам режиссера, у Путина невероятная дисциплина и контроль над своим телом.

«Я даже никогда не видел, чтобы он пил воду, хотя мы иногда разговаривали по несколько часов. Я восхищен этим, у меня вот этого нет. Он очень вдумчивый, не теряет время зря. Он говорит и доносит свои мысли очень четко», — отметил Стоун.

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