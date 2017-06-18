В Турции отравились более 700 военных

 

Фото: AP/Scanpix

В Турции из-за пищевого отравления госпитализировали более 730 военнослужащих. Об этом сообщает местное издание Hurriyet со ссылкой на заявление местной прокуратуры в воскресенье, 18 июня.

По данным СМИ, военные одного из армейских подразделений района Манисы начали жаловаться на недомогание после обеда 17 июня. Солдаты были доставлены в больницу с головокружением и тошнотой. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

По данным турецкой прокуратуры, в рамках расследования инцидента с отравлением задержан 21 человек. Специалисты взяли образцы для экспертизы воды и других материалов в воинской части.

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По предварительным данным, причиной отравления могла стать инфекция. Для экспертизы из военной части были отобраны образцы пищи и воды.

Отметим, это уже второе подобное происшествие в Манисе. В мае в больницу с пищевым отравлением попали 590 солдат.


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