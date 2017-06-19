Фургон врезался в толпу у мечети в Лондоне: пострадали 12 человек

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В результате наезда фургона на толпу людей на севере Лондона пострадали 12 человек, сообщает The Sun.

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Отмечается, что фургон въехал в людей, которые выходили из мечети в Финсбери парке.

По словам очевидцев, нападение было совершено вскоре после полуночи по местному времени. Автомобиль съехал с дороги и врезался в пешеходов, выходивших из мечети.

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В Лондоне фургон въехал в толпу людей

Фото: В Лондоне фургон въехал в толпу людей0

The Independent пишет, что, по словам очевидцев, автомобиль съехал с дороги в толпу людей возле мечети Финсбери Парк. Пока неясно, было ли это преднамеренно.

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