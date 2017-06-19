Нападение на курорт в Мали: есть жертвы

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В пригороде столицы Мали Бамако совершено нападение на курортный комплекс «Лагерь Кангаба». По сообщению местных властей, погибли два человека, 36 заложников были освобождены.

Как сообщает RT, французские и малийские силы безопасности ликвидировали четверых боевиков. Курорт пользуется популярностью среди иностранцев, о личностях погибших пока ничего не известно.

В Министерстве безопасности страны не исключают, что атаку могли совершить джихадисты.

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«Была совершена атака предполагаемыми джихадистами на лагерь в Бамако», — цитирует France Press чиновника из ведомства.

Источник в миссии ООН по стабилизации в Мали отмечает, что среди туристов могут быть погибшие и пострадавшие, помимо этого он не исключает и захват заложников злоумышленниками. Источник также отметил, что на этих выходных в гостинице находились французские военнослужащие, чиновники из Евросоюза и ООН.

Между тем министр безопасности страны Салиф Траоре уже заявил, что в результате атаки погибли по меньшей мере два человека. Одна из жертв - женщина франко-габонского происхождения. Вместе с тем Траоре также сообщил, что военным удалось освободить 36 заложников.

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