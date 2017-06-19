Великобритания и ЕС начинают переговоры по Brexit

Великобритания и Евросоюз в понедельник, 19 июня, официально начинают переговоры по Brexit, спустя почти год после референдума, прошедшего 23 июня, на котором большинство британцев проголосовали за выход страны из ЕС.
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Команда, ответственная за переговоры, во главе с министром по делам Brexit Дэвидом Дэвисом отправится из Лондона в Брюссель для встречи с европейскими коллегами.
«Теперь начинается тяжелая работа. Мы должны обеспечить сделку, которая будет во благо для всех частей Соединенного Королевства», – заявил Дэвис.
По его словам,
«выход из ЕС даст Великобритании возможности обеспечить новое яркое будущее».
Ранее сообщалось, что Евросоюз резко увеличил сумму финансовых претензий к Великобритании за выход из состава ЕС. От Лондона теперь требуют заранее выплатить до 100 млрд евро, что вызвано ужесточением требований группы стран во главе с Германией и Францией.Еще по этой теме