Великобритания и ЕС начинают переговоры по Brexit

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Великобритания и Евросоюз в понедельник, 19 июня, официально начинают переговоры по Brexit, спустя почти год после референдума, прошедшего 23 июня, на котором большинство британцев проголосовали за выход страны из ЕС.

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Команда, ответственная за переговоры, во главе с министром по делам Brexit Дэвидом Дэвисом отправится из Лондона в Брюссель для встречи с европейскими коллегами.

«Теперь начинается тяжелая работа. Мы должны обеспечить сделку, которая будет во благо для всех частей Соединенного Королевства», – заявил Дэвис.

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По его словам,

«выход из ЕС даст Великобритании возможности обеспечить новое яркое будущее».

Ранее сообщалось, что Евросоюз резко увеличил сумму финансовых претензий к Великобритании за выход из состава ЕС. От Лондона теперь требуют заранее выплатить до 100 млрд евро, что вызвано ужесточением требований группы стран во главе с Германией и Францией.

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