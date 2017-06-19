Парламент Эстонии ратифицировал соглашение о «Rail Baltica»

Парламент Эстонии в понедельник на внеочередной сессии ратифицировал соглашение о развитии железнодорожного сообщения по трассе «Rail Baltica», подписанное правительствами Эстонии, Латвии и Литвы.

За ратификацию соглашения проголосовали 63 депутата, против - 20 членов парламента, воздержавшихся не было. Для принятия законодательного акта как закона требовалось простое большинство голосов членов парламента. В Рийгикогу 101 депутат.

В январе 2017 года премьер-министры трех стран Балтии заключили соглашение о прокладке «Rail Baltica». Для того,чтобы оно вступило в силу, его должен был ратифицировать парламент Эстонии.

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По последним данным, ориентировочная стоимость строительства международной железнодорожной трассы «Rail Baltica» вместе с прокладкой перегона Каунас-Вильнюс составит 5,8 млрд евро. Прогнозируемая стоимость работ по проекту, которые пройдут на территории Эстонии, составит около 1,3 млрд евро, в том числе самофинансирование составит 250-300 млн евро.

Проект «Rail Baltica» предусматривает строительство скоростной международной железной дороги от Таллинна до границы Литвы с Польшей. Ширина колеи составит 1435 мм (европейский стандарт), пассажирские поезда будут ходить со скоростью до 240 км/ч, а грузовые - до 120 км/ч.

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