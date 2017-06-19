Случайно убивший министра Сомали охранник будет казнен

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В Сомали приговорен к расстрелу сотрудник спецслужб, по ошибке застреливший самого молодого министра в правительстве страны, Абдуллахи Шейха Абаса, которого принял за экстремиста.

Приговор Ахмеду Абдуллахи Абди вынесен военным судом, приговоренный может подать апелляцию.

Министр общественных работ Сомали, 31-летний Абдуллахи Шейх Абас был убит в своей машине в начале мая рядом с президентским дворцом в Могадишо.

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Адвокаты подсудимого заявляли, что убийство произошло случайно. По их версии, Абди принял Абаса за экстремиста - автомобиль министра слишком близко подъехал к автомобилю, в котором находился другой чиновник, которого охранял сотрудник спецслужб.

Убитый министр Абас вырос в лагере беженцев в Кении, в ноябре 2016 года он стал самым молодым министром в правительстве Сомали. В связи с его гибелью президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед прервал свой визит в Эфиопию.


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