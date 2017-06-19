В Париже неизвестный протаранил полицейский автомобиль

В столице Франции на Елисейских полях легковой автомобиль врезался в полицейскую машину.

На центральной улице Парижа Елисейские поля легковой автомобиль врезался в полицейскую машину. Как сообщила в понедельник, 19 июня, в своем микроблоге Twitter префектура парижской полиции, ситуация находится под контролем, жертв в результате инцидента ни среди полицейских, ни среди прохожих нет.

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Речь, скорее всего, идет о попытке террористического нападения. Совершивший столкновение автомобиль загорелся. По данным министерства внутренних дел Франции, управлявший им 31-летний водитель был вооружен и после столкновения получил тяжелые ранения. Сейчас нападавший, по словам представителя полиции, «с большой вероятностью» мертв. Ранее проживавший в парижском предместье мужчина уже попадал в сферу внимания полиции по подозрению в экстремизме.

Twitter

Место аварии было оцеплено полицией, специалисты по взрывчатым веществам провели проверку территории. Полиция также обратилась к гражданам с просьбой избегать района происшествия. Прокуратура в Париже начала расследование, исходя из того, что имела место попытка теракта, а не обычный несчастный случай.

Twitter

Champs Elysées : "La voiture contenait un certain nombre d’armes. L’individu est décédé" précise Gérard Collomb pic.twitter.com/e1tmxkPocH— BFMTV (@BFMTV) 19 June 2017

Ранее, 20 апреля, действовавший в одиночку 39-летний гражданин Франции открыл огонь из автоматического оружия по полицейскому автомобилю. В результате один сотрудник полиции был убит, еще два получили ранения. Преступник был застрелен полицейскими при попытке бегства. Ответственность за это преступление взяла на себя террористическая группировка « Исламское государство». В стране продолжает действовать режим чрезвычайного положения.