В Париже неизвестный протаранил полицейский автомобиль

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


В столице Франции на Елисейских полях легковой автомобиль врезался в полицейскую машину.

На центральной улице Парижа Елисейские поля легковой автомобиль врезался в полицейскую машину. Как сообщила в понедельник, 19 июня, в своем микроблоге Twitter префектура парижской полиции, ситуация находится под контролем, жертв в результате инцидента ни среди полицейских, ни среди прохожих нет.

Видео

Реклама

Речь, скорее всего, идет о попытке террористического нападения. Совершивший столкновение автомобиль загорелся. По данным министерства внутренних дел Франции, управлявший им 31-летний водитель был вооружен и после столкновения получил тяжелые ранения. Сейчас нападавший, по словам представителя полиции, «с большой вероятностью» мертв. Ранее проживавший в парижском предместье мужчина уже попадал в сферу внимания полиции по подозрению в экстремизме.

Twitter

Место аварии было оцеплено полицией, специалисты по взрывчатым веществам провели проверку территории. Полиция также обратилась к гражданам с просьбой избегать района происшествия. Прокуратура в Париже начала расследование, исходя из того, что имела место попытка теракта, а не обычный несчастный случай.

Twitter

Ранее, 20 апреля, действовавший в одиночку 39-летний гражданин Франции открыл огонь из автоматического оружия по полицейскому автомобилю. В результате один сотрудник полиции был убит, еще два получили ранения. Преступник был застрелен полицейскими при попытке бегства. Ответственность за это преступление взяла на себя террористическая группировка « Исламское государство». В стране продолжает действовать режим чрезвычайного положения.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Mārupe, 151900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 62000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR

reklama.vesti.lv

Узнай свои психические способности по знаку Зодиака Wo&Men

Узнай свои психические способности по знаку Зодиака

Названа причина смерти актрисы Кэрри Фишер Showbiz

Названа причина смерти актрисы Кэрри Фишер

Медики назвали простой способ восстановить здоровье Wo&Men

Медики назвали простой способ восстановить здоровье

СМИ: Бейонсе родила двойню Showbiz

СМИ: Бейонсе родила двойню

NASA: Черное море изменило цвет Hi-Tech

NASA: Черное море изменило цвет

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SALES / UNDERWRITING BACK OFFICE ...
SALES / UNDERWRITING BACK OFFICE ...
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
SISTĒMU ANALĪTIĶI - IEPIRKUMU SP ...
SISTĒMU ANALĪTIĶI - IEPIRKUMU SP ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 