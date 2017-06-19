Пытавшийся сделать селфи грузинский политик умилил пользователей сети

 

Фото: PantherMedia/ScanPix

Видео с грузинским политиком Романом Гоциридзе, пытавшимся сделать селфи задней камерой телефона, набирает популярность в сети. На ролик обратил внимание портал Reddit.

Гоциридзе аккуратно поворачивает свой смартфон, а затем, улыбнувшись, пытается сфотографировать себя. Пользователи Reddit отметили, что желание парламентария использовать для селфи заднюю камеру оправдано, так как фронтальные камеры снимают хуже основных.

Кроме того, многие отметили его улыбку в момент фотографирования, назвав ее «очаровательной».

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